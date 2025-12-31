I preparativi per il Capodanno in piazza Duomo si concentrano sulla sicurezza, anche se da tempo non si svolgono eventi ufficiali nel cuore della città. La piazza rimane un simbolo importante, e le autorità adottano misure per garantire un passaggio sicuro e tranquillo durante la notte di fine anno. La tradizione di salutare il nuovo anno in questo spazio continua a essere un momento significativo, anche senza manifestazioni pubbliche.

Capodanno blindato in piazza Duomo sebbene ormai da tempo non ci siano eventi in programma nel luogo più iconico della città per salutare l’arrivo del 2026. Saranno al massimo 4.500 persone che potanno brindare in piazza. L’area è presidiata da poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti della polizia locale, con varchi di accesso lungo le strade che portano al Duomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I preparativi per il Capodanno in piazza Duomo

