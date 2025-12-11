A Pistoia torna l’Americana in piazza Duomo

A Pistoia, il fascino dell'Americana torna in piazza Duomo, portando entusiasmo e adrenalina tra appassionati e visitatori. L'evento, previsto per il 11 dicembre 2025, promette un'esperienza coinvolgente nel cuore della città, consolidando la tradizione sportiva e culturale di questa manifestazione.

Pistoia, 11 dicembre 2025 – Pistoia si prepara a vivere nuovamente uno dei momenti più vibranti del suo calendario sportivo. Dopo l’entusiasmante edizione dello scorso anno, domenica 14 dicembre l’ Asd Silvano Fedi riporta in scena l’ Americana in Piazza del Duomo: una sfida ad eliminazione diretta che fonde l’energia esplosiva del podismo con l’atmosfera solenne del più iconico spazio urbano della città. Piazza del Duomo – autentico scrigno di tesori romanici, circondata dalla Cattedrale di San Zeno, dal Battistero di San Giovanni in Corte e dai palazzi civici che raccontano secoli di storia – si trasformerà ancora una volta in un’arena moderna, pronta ad accogliere l’abbraccio del pubblico e il respiro affannato degli atleti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Pistoia torna l’Americana in piazza Duomo

JETHRO TULL L’iconica band guidata da Ian Anderson torna a far vibrare Piazza Duomo, portando con sé il sound che ha fatto la storia del prog rock. 10 luglio 2026 Piazza Duomo, Pistoia #firenze #Florence #toscana #italia #pistoia - facebook.com Vai su Facebook

A Pistoia torna l’Americana in piazza Duomo - Pistoia, 11 dicembre 2025 – Pistoia si prepara a vivere nuovamente uno dei momenti più vibranti del suo calendario sportivo. Secondo lanazione.it

Sciopero generale. Pistoia torna in piazza: "Per Gaza e la Flotilla" - Il ritrovo, come sempre, in piazza Gavinana, dove sarà allestito un palco. Segnala lanazione.it