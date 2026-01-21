Cancro io ti boccio | l’Ic Casale sostiene la campagna dell’Airc per la prevenzione
L’Istituto Comprensivo Casale di Brindisi rinnova anche quest’anno il suo impegno nel sostenere la prevenzione e la ricerca contro il cancro, aderendo per il quarto anno consecutivo alla campagna “Cancro io ti boccio” promossa dall’Airc. Un’iniziativa che coinvolge attivamente la comunità scolastica, contribuendo alla sensibilizzazione e alla lotta contro questa malattia.
BRINDISI - Per il quarto anno consecutivo la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Casale di Brindisi aderirà alla campagna di sostegno alla ricerca “Cancro io ti boccio” sostenuta dall’Airc. Un progetto in cui coesistono impegno civico e contenuti educativi focalizzati sulla prevenzione.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Open Day Ic Casale: la scuola diventa un parco delle competenzeL'Istituto Comprensivo Casale di Brindisi ha aperto le sue porte in occasione dell'Open Day “Xmas Amusement Park”, trasformando la scuola primaria in un vero e proprio parco delle competenze.
