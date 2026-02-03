Can Yaman co-conduttore di Sanremo | la reazione di Laura Pausini all' annuncio di Carlo Conti

Can Yaman si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026, annunciato come co-conduttore della prima serata. La notizia ha scatenato reazioni diverse: Laura Pausini, presente durante la conferenza, ha mostrato sorpresa e un po’ di apprensione all’annuncio di Carlo Conti. I fan del tedesco-turco, che ha già conquistato il pubblico con la serie 'Sandokan', aspettano di vedere come si comporterà in questa nuova sfida. La kermesse si avvicina, e l’atmosfera si fa sempre più intensa.

Sanremo 2026, parla Sayf: "I talent non sono il mio mondo. Per capirmi ascoltate De André" Dalla leggendaria isola di Mompracem al palco di Sanremo 2026. Can Yaman, dopo il successo della serie Rai 'Sandokan', sarà uno dei co-conduttori della prima serata del Festival della canzone italiana, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. A ufficializzare la notizia è la Rai in una nota. Il primo indizio è arrivato dal direttore artistico della kermesse, con un post Instagram: Carlo Conti ha infatti pubblicato sul social network un fotomontaggio dove appare nei panni della Tigre di Mompracem, insieme al breve messaggio 'Co-co'.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Sanremo 2026 Achille Lauro co-conduttore di Sanremo 2026 con Carlo Conti e Laura Pausini Achille Lauro sarà il nuovo volto di Sanremo 2026. Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice: l’annuncio di Carlo Conti Il 12 gennaio, Carlo Conti ha annunciato durante il Tg1 che Laura Pausini sarà co-conduttrice di Sanremo 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Sanremo 2026 Argomenti discussi: Sanremo 2026, Can Yaman co-conduttore della prima serata; Sanremo 2026: Can Yaman co-conduttore della prima serata del Festival; Can Yaman sarà co-conduttore di Sanremo: l'annuncio di Carlo Conti; Carlo Conti nei panni di Sandokan annuncia: Can Yaman co-conduttore della prima serata. Can Yaman tra i co-conduttori del Festival di Sanremo 2026: Tutto quello che devi sapere!Can Yaman si unisce al Festival di Sanremo 2026 come co-conduttore, affiancato da Carlo Conti e Laura Pausini. notizie.it Sanremo 2026: Can Yaman co-conduttore della prima serata con Carlo Conti e Laura PausiniSi arricchisce la squadra di co-conduttori del Festival di Sanremo 2026. A salire sul palco del Teatro Ariston, nella veste di co-conduttore della prima serata, sarà Can Yaman, affiancando Carlo Conti ... tg.la7.it La tigre della riviera Can Yaman co-condurrà con @carloconti.tv e @laurapausini la serata di martedì 24 febbraio #Sanremo2026 - facebook.com facebook Can Yaman co-conduttore della prima serata di Sanremo 2026! #FestivaldiSanremo #Sanremo2026 #canyaman x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.