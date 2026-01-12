Il 12 gennaio, Carlo Conti ha annunciato durante il Tg1 che Laura Pausini sarà co-conduttrice di Sanremo 2026. La 76esima edizione del festival si avvicina, confermando la collaborazione tra il noto presentatore e la cantante. Questo annuncio segna un momento importante per l'organizzazione, che si prepara a una nuova edizione del festival della canzone italiana, mantenendo l’attenzione su eventi di grande rilevanza culturale e musicale.

La corsa verso Sanremo 2026 accelera e, come da tradizione, ogni news passa dal Tg1. Lunedì 12 gennaio Carlo Conti, direttore artistico e volto guida del Festival, ha annunciato la co-conduttrice della 76esima edizione: Laura Pausini. Sarà la cantante, amatissima in Italia e all’estero e vincitrice nella sezione giovani nel 1993 (con La Solitudine ) ad affiancare il presentatore. Laura Pausini co-conduttrice di Sanremo 2026: l’annuncio di Conti. Ed è proprio sulla sua canzone simbolo che scherza Carlo Conti durante l’annuncio nell’edizione serale del Tg1. “Come l’ho convinta? Mi sono messo per 30 giorni sotto casa sua ho cantato La Solitudine e alla fine ha ceduto”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice: l’annuncio di Carlo Conti

Leggi anche: Sanremo 2026, Laura Pausini sarà co-conduttrice: l'annuncio di Carlo Conti al TG1

Leggi anche: Laura Pausini co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sanremo e Olimpiadi 2026 per rilanciare la carriera? Laura Pausini sempre più fuori dalle classifiche; Tutti gli ospiti di Sanremo 2026, da Max Pezzali sulla nave a Lady Gaga possibile guest star; Super Ospiti di Sanremo 2026: ecco le prime indiscrezioni, da Lady Gaga a Vasco Rossi; Max Pezzali sulla nave di Sanremo 2026: l'annuncio ufficiale di Carlo Conti.

Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice per tutte le cinque serate: l'annuncio di Carlo Conti - Lunedì 12 gennaio 2026, Carlo Conti ha annunciato al Tg1 delle 20 che Laura Pausini sarà la co- msn.com