Sono passati due mesi da quando Sorgenia Renewables ha consegnato le integrazioni richieste dal Ministero dell’Ambiente sul progetto del campo fotovoltaico di Ranteghetta. I Comuni di Santo Stefano Ticino, Marcallo e Ossona aspettano ancora una risposta ufficiale, mentre il territorio rimane in attesa di chiarimenti sui prossimi passi. La comunità locale si domanda quando arriveranno le decisioni definitive e cosa comporteranno per le aree agricole coinvolte.

Sono passati due mesi dal termine che era stato concesso dal Ministero dell’Ambiente a Sorgenia Renewables per le integrazioni documentali al progetto di un campo fotovoltaico da realizzarsi su aree agricole nei territori dei Comuni di Santo Stefano Ticino, Marcallo e Ossona. Da quella data ai sindaci non è mai stata trasmessa alcuna informazione. Per questo motivo nelle scorse ore i tre sindaci interessati dalla realizzazione dell’impianto hanno firmato una lettera, trasmessa al Ministero, in cui si chiedono aggiornamenti sullo stato della procedura. "Chiediamo di conoscere se sia stato effettuato l’adempimento e se, in alternativa sia stata avviata l’archiviazione del procedimento". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Campo fotovoltaico "Ranteghetta". Lettera al Ministero dell'Ambiente: "Il nostro territorio merita risposte"

Approfondimenti su Ranteghetta Italia

Ultime notizie su Ranteghetta Italia

Argomenti discussi: Campo fotovoltaico Ranteghetta. Lettera al Ministero dell’Ambiente: Il nostro territorio merita risposte.

