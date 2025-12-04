Rigenerazione urbana il futuro ministero dell’ambiente è con vista sul laghetto dell’Eur

Romatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le Torri di Ligini e la Nuvola di Fuksas approda un nuovo progetto urbanistico. L’Agenzia del Demanio ha infatti affidato il servizio di progettazione per la ricostruzione di un edificio presente in viale Boston: diventerà “Nexus Terrae” la nuova sede del Ministero dellambiente e della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

