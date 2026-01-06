Maresca dice addio al Chelsea lettera emozionante dell’ex tecnico dopo il divorzio | Il club è dove merita di essere Cosa ha scritto – FOTO

Dopo l’addio al Chelsea, Maresca ha condiviso una lettera sui social in cui esprime il suo ringraziamento e il rispetto per il club. Nel messaggio, l’ex allenatore sottolinea il valore dell’esperienza e il merito del Chelsea di essere una realtà importante nel calcio internazionale. Un saluto sincero che chiude un capitolo della sua carriera, mantenendo un tono rispettoso e professionale.

Maresca, dopo l'addio da allenatore del Chelsea, ha voluto salutare il club inglese attraverso questa lettera social. Le sue parole "Lascia questo mondo un po' meglio di come lo hai trovato". Sceglie una celebre massima di Robert Baden-Powell, fondatore dello scautismo, Enzo Maresca per congedarsi definitivamente dal mondo Chelsea. Poche ore dopo l'ufficialità della separazione,

Maresca, addio al Chelsea velenoso: "Lascio il club dove merita di essere..." - Il tecnico italiano pubblica un post di saluti dopo l'addio ai Blues, ricordando le vittorie conseguite: "Desidero ringraziare tutto il popolo Chelsea per il sostegno negli ultimi 18 mesi" ... msn.com

Maresca parla dopo l'addio al Chelsea: "Vado via con la pace interiore..." - Enzo Maresca rompe il silenzio e parla per la prima volta dopo il burrascoso addio al Chelsea delle scorse ore. tuttomercatoweb.com

Andarsene dopo aver vinto il premio di allenatore del mese in Premier League è un paradosso che dice molto più di mille conferenze stampa. Ci sono club che vincono e club che imparano a farlo. E poi c’è il Chelsea, che spesso mescola le due cose e vive in - facebook.com facebook

