Festa dell’Immacolata 8 dicembre frasi di auguri da condividere
“Dio ha scelto Maria da tutta l’eternità perché fosse la Madre di suo Figlio; per compiere tale missione è stata concepita immacolata”. La solennità fu introdotta da Papa Sergio I. La genesi della Festa dell’Immacolata Concezione del l’8 dicembre va ricercata nella profonda venerazione della Chiesa di Gerusalemme presso cui era sempre viva la memoria del sito della casa natale della Madonna. La solennità, è introdotta a Roma da Papa Sergio I (687-701). Pio IX nel 1854 con la bolla “Ineffabilis Deus” proclama il dogma della Concezione Immacolata di Maria. Ricorrenza che di fatto apre le festività natalizie e coincide con una ‘liturgia’ non scritta per tante famiglie cristiane che l’ 8 dicembre si riuniscono per preparare l’albero di Natale e allestire il presepe. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
