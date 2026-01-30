Grand Prix FIE 2026 tra ambizioni spettacolo e grandi campioni | Torino capitale del fioretto

Torino si prepara a ospitare il Grand Prix FIE 2026 di fioretto, un evento che richiamerà i migliori atleti del mondo. La città si conferma ancora una volta come punto di riferimento per la scherma internazionale, pronta ad offrire uno spettacolo di alto livello e a vedere in pedana campioni di fama mondiale. Gli appassionati sono in trepidante attesa, mentre le organizzazioni lavorano per mettere a punto gli ultimi dettagli.

Torino si conferma uno dei cuori pulsanti della scherma mondiale, pronta ad accogliere ancora una volta il grande fioretto internazionale. Come già anticipato, infatti, dal 5 al 7 febbraio 2026, la Inalpi Arena sarà il palcoscenico del Grand Prix FIE di fioretto maschile e femminile, evento di assoluto prestigio presentato in conferenza stampa negli scorsi giorni. La città piemontese, ospitando questo evento, ribadisce così il proprio ruolo centrale nella storia e sviluppo della disciplina, rinnovando una tradizione che dura da decenni. Nel corso della presentazione del Grand Prix di Torino, il presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, ha sottolineato l’importanza strategica della tappa torinese nel percorso della nazionale italiana.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Grand Prix FIE 2026

A Torino torna il grande fioretto con l’apertura della prevendita per il Grand Prix “Trofeo Inalpi” 2026.

E’ tutto pronto a Torino per il ritorno del fioretto mondiale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Grand Prix FIE 2026

Argomenti discussi: Dopo il grande tennis, all’Inalpi Arena va in scena la scherma mondiale col Grand Prix FIE; Torna a Torino, dal 5 al 7 febbraio, il Grand Prix di fioretto Trofeo Inalpi. La presentazione oggi a Palazzo Civico; Il Grand Prix FIE di fioretto a Torino dal 5 febbraio; Dopo il grande tennis, all’Inalpi Arena va in scena la scherma mondiale col Grand Prix FIE.

La grande scherma torna a Torino: dal 5 al 7 febbraio il Grand Prix di fioretto Trofeo InalpiDal 5 al 7 febbraio Torino ospita la 16ª edizione del Grand Prix FIE di fioretto Trofeo Inalpi, unica tappa italiana ed europea del circuito e primo appuntame ... sportface.it

Torna a Torino, dal 5 al 7 febbraio, il Grand Prix di fioretto Trofeo Inalpi.Dal 5 al 7 febbraio la scherma mondiale torna a Torino per l’ormai consueto appuntamento con il Grand Prix FIE di fioretto Trofeo Inalpi, unica tappa italiana ed europea e primo appuntamento del ... zipnews.it

“ ” Torino torna capitale del fioretto mondiale. Nella Sala Colonne di Palazzo Civico è stato presentato il Grand Prix FIE di Fioretto “ ” , in programma - facebook.com facebook

#Sentimentalvalue di #JoachimTrier con #RenateReinsve #ElleFanning #StellanSkarsgård Grand Prix Festival Cannes Vincitore 6 Premi European Film Awards: film, regia, attore e attrice, sceneggiatura e colonna sonora Candidato a 9 Premi Oscar Ore: 16:3 x.com