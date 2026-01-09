Cento ragazzi di Napoli per Ri-generazioni progetto contro il disagio educativo e sociale

Cento giovani di Napoli partecipano a Ri-generazioni, un progetto dedicato al contrasto del disagio educativo e sociale. Dal suo avvio a settembre, l'iniziativa si consolida come un'opportunità per favorire percorsi di crescita, riscatto e inclusione nelle periferie urbane. L'obiettivo è creare un ambiente di ascolto e supporto, promuovendo il talento e la partecipazione attiva dei giovani nel loro contesto di vita.

Da quando si annuncia a settembre, diventa sempre più solido Ri-generazioni - Costruire percorsi di bellezza e riscatto con i giovani nelle periferie urbane. Nato dall’urgenza di contrastare il disagio educativo e sociale, il progetto coinvolge oltre 400 ragazzi che vanno dai 7 ai 18 anni.Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

