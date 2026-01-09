Cento ragazzi di Napoli per Ri-generazioni progetto contro il disagio educativo e sociale

Cento giovani di Napoli partecipano a Ri-generazioni, un progetto dedicato al contrasto del disagio educativo e sociale. Dal suo avvio a settembre, l'iniziativa si consolida come un'opportunità per favorire percorsi di crescita, riscatto e inclusione nelle periferie urbane. L'obiettivo è creare un ambiente di ascolto e supporto, promuovendo il talento e la partecipazione attiva dei giovani nel loro contesto di vita.

Ri-generazioni, il progetto a sostegno dei ragazzi fragili delle periferie di Napoli - Costruire percorsi di bellezza e riscatto con i giovani nelle periferie urbane”, avviato a settembre 2025 a ... msn.com

Aiutare ragazzi nello studio, a Napoli si cercano prof volontari - SoS dal centro antico di Napoli: si cercano professori e cultori del sapere per fare volontariato aiutando i ragazzi nello studio. ansa.it

“Avevo ustioni sull’85 per cento del mio corpo e i medici del Niguarda mi hanno salvato. Questi ragazzi e le loro famiglie devono avere speranza”. Chi meglio di lui può dirlo: Pasquale Padovano, l’unico sopravvissuto al disastro di Linate nel 2001. L’articolo co - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.