Atletica incomincia la stagione indoor! Tanti italiani al debutto nel weekend ci sono Valensin e Succo

La stagione indoor incomincia a tutti gli effetti dopo le festività natalizie: il weekend alle porte (10-11 gennaio) prevede una serie di eventi in sala, che serviranno ad accendere i motori per l’intenso bimestre che ci attende al coperto. Nel fine settimana sono previsti meeting di atletica in ben quindici sedi italiane, con diversi azzurri di interesse nazionale che si metteranno immediatamente in gioco in una stagione che culminerà con i Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) dal 20 al 22 marzo. A Padova, nella giornata di domenica, saranno impegnati Elisa Molinarolo (salto con l’asta) e Diego Pettorossi (200 metri). 🔗 Leggi su Oasport.it

