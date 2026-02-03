Campi Flegrei la terra ardente | nelle fotografie di Luigi Spina la bellezza inquieta di un paesaggio millenario

Nelle foto di Luigi Spina, i Campi Flegrei mostrano tutta la loro forza e bellezza inquieta. Il Castello di Baia si staglia sul golfo, testimone di secoli di storia, e diventa protagonista di immagini che raccontano un paesaggio millenario.

Approfondimenti su Campi Flegrei

Oggi, durante l’ora di pranzo, i Campi Flegrei sono stati interessati da un lieve evento sismico con epicentro in mare.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Campi Flegrei

Argomenti discussi: Campi Flegrei, eruzione imminente? Cosa dice la scienza; Campi Flegrei, diminuisce velocità di sollevamento del suolo; Ingv: Campi Flegrei, la velocità media del sollevamento resta di 15 millimetri al mese; Ruolo chiave dell’acqua piovana nel bradisismo dei Campi Flegrei.

Campi Flegrei, la pioggia accelera il bradisismoNei Campi Flegrei la pioggia non si limita a modellare il paesaggio in superficie. Scende in profondità, si accumula nei serbatoi sotterranei e partecipa in modo diretto ai movimenti ... ilmattino.it

Campi Flegrei, diminuisce velocità di sollevamento del suoloDa dicembre 2025 si è assestata su un valore medio di 15 millimetri al mese. Il dato è nell'ultimo bollettino dell'Osservatorio Vesuviano ... rainews.it

Sul sito dell'INGV Osservatorio Vesuviano è stato pubblicato il bollettino settimanale di sorveglianza vulcanica dei Campi Flegrei (26/01/2026–01/02/2026). https://buff.ly/aDo6w12 #INGV #osservatoriovesuviano #campiflegrei #sorveglianzavulcanica - facebook.com facebook

Acqua piovana e bradisismo dei Campi Flegrei unina.it/it/w/acqua-pio… x.com