Campi Flegrei terremoto di magnitudo 3.3 | la terra trema in tutta l' area
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata avvertita in tutta l'area dei Campi Flegrei nella tarda serata del 25 novembre, alle 23:20 circa. Il movimento tellurico, registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha avuto epicentro alla Solfatara ed è stato localizzato a una profondità di circa 2,7 chilometri, confermando l’attività sismica che continua a interessare l’area flegrea nelle ultime settimane. Al momento non si registrano danni a persone o edifici. Molte segnalazioni sono arrivate dai quartieri a Ovest di Napoli. Il terremoto ha interessato in particolare, riporta Il Mattino, Bacoli, Baia, Monterusciello, Quarto, Pianura, Arco Felice e Agnano. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Scopri altri approfondimenti
Campi flegrei, "un numero maggiore di terremoti a tutte le scale" - facebook.com Vai su Facebook
Il terremoto di poco fa (Md3) ai Campi Flegrei registrato a Bagnoli (stazione a PGA più alta). Spettro di risposta, come atteso, povero a periodi naturali di vibrazione di maggiore interesse strutturale. [ @UninaIT | @unipv | @ConsorzioReLUIS | @INGVterremoti] Vai su X
Campi Flegrei, scossa di terremoto di magnitudo 3.3 - A rilevarlo, ad una profondita' di 2,7 km, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ... Segnala tg24.sky.it
Nuovo sciame sismico, scossa di magnitudo 3.3 con epicentro Solfatara - 21 il terremoto è stato avvertito nitidamente a Pozzuoli, Agnano e nei quartieri occidentali di Napoli. Secondo rainews.it
Terremoto ai Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.3 avvertita anche a Napoli - Una nuova scossa di terremoto è stata registrata questa sera, martedì 25 novembre, nell’area dei Campi Flegrei epicentro area Solfatara. Segnala 2anews.it