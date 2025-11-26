Campi Flegrei terremoto di magnitudo 3.3 | la terra trema in tutta l' area

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata avvertita in tutta l'area dei Campi Flegrei nella tarda serata del 25 novembre, alle 23:20 circa. Il movimento tellurico, registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha avuto epicentro alla Solfatara ed è stato localizzato a una profondità di circa 2,7 chilometri, confermando l’attività sismica che continua a interessare l’area flegrea nelle ultime settimane. Al momento non si registrano danni a persone o edifici. Molte segnalazioni sono arrivate dai quartieri a Ovest di Napoli. Il terremoto ha interessato in particolare, riporta Il Mattino, Bacoli, Baia, Monterusciello, Quarto, Pianura, Arco Felice e Agnano. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

