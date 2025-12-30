Campi Flegrei la terra torna a tremare | epicentro in mare
Oggi, durante l’ora di pranzo, i Campi Flegrei sono stati interessati da un lieve evento sismico con epicentro in mare. L’area, nota per la sua attività vulcanica, viene monitorata costantemente dagli esperti per valutare eventuali sviluppi. Si tratta di un episodio di modesta intensità, senza al momento segnalazioni di danni o conseguenze significative.
Tornano a tremare i Campi Flegrei. Un evento sismico, di lieve entità, è stato registrato oggi ad ora di pranzo. L'epicentro è stato registrato in mare, ma alcuni residenti raccontano di un boato. Tuttavia, non si registrano danni a persone o cose.Questo il messaggio pubblicato sui social dal. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Sul sito dell'INGV Osservatorio Vesuviano è stato pubblicato il bollettino settimanale di sorveglianza vulcanica dei Campi Flegrei (22-28 dicembre 2025). https://buff.ly/MaMfa7Y #INGV #osservatoriovesuviano #campiflegrei #sorveglianzavulcanica - facebook.com facebook
