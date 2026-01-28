Prevenzione contro le truffe agli anziani e cultura della legalità | proseguono le iniziative dei Carabinieri

I Carabinieri di Avellino continuano a organizzare incontri nelle comunità per sensibilizzare anziani e giovani sui rischi delle truffe. Le iniziative mirano a diffondere la cultura della legalità e a rafforzare la sicurezza nelle zone dell’Irpinia. Gli incontri sono rivolti a spiegare come riconoscere le truffe più comuni e a suggerire semplici accorgimenti per difendersi. La lotta alle truffe agli anziani resta una priorità per le forze dell’ordine, che puntano sulla prevenzione e sulla promozione di comportamenti più att

Nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno incontrato circa 100 studenti dell’Istituto Comprensivo “Elia Botto Picella”. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno conosciuto l’organizzazione dell’Arma e le principali attività istituzionali, approfondendo temi di attualità quali l’uso consapevole del telefono cellulare, i rischi del web e il fenomeno del bullismo. Numerose le domande rivolte dai ragazzi, alle quali hanno risposto, per le rispettive competenze, i Comandanti della Compagnia di Baiano e della Stazione di Forino. Gli studenti hanno inoltre assistito a una simulazione di comunicazione tra la Centrale Operativa e una pattuglia esterna, comprendendo l’importanza della tempestività e del coordinamento nei servizi di controllo del territorio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

A Dogliani incontro pubblico contro le truffe agli anziani: giovedì 29 gennaio al MultilangheIn un periodo segnato da numerose segnalazioni in Langa e Roero, Carabinieri, Polizia Locale e Comune promuovono una serata di prevenzione con consigli pratici per riconoscere i raggiri e difendersi ... targatocn.it

Truffe agli anziani: i Carabinieri incontrano i cittadini a San Pancrazio Salentino ed ErchieTruffe agli anziani: incontri dei Carabinieri a San Pancrazio Salentino ed Erchie per riconoscere i raggiri e chiamare subito il 112. pugliapress.org

TRUFFE AGLI ANZIANI, AD ACIREALE SI È SVOLTO L’INCONTRO PER LA SICUREZZA DELLA TERZA ETÀ ACIREALE – Si è svolto un importante incontro informativo nell’ambito del progetto “Viviamo la Terza Età”, dedicato alla prevenzione delle truffe e - facebook.com facebook

Incontri su #controllodivicinato e prevenzione #truffe sono in corso assieme a @_Carabinieri_ Ieri sera eravamo a #Diolaguardia. Mercoledì 28 gennaio saremo a #Roncofreddo. x.com