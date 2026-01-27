L’incidente di questa mattina sulla A1 ha causato un incidente con un camion che ha perso il carico di marmo, provocando 10 km di coda. La viabilità nel nodo bolognese è stata compromessa, con importanti disagi alla circolazione autostradale. La situazione rimane sotto controllo e si consiglia di pianificare percorsi alternativi o di attendere aggiornamenti sul traffico.

Bologna, 27 gennaio 2026 – Mattinata difficile per la viabilità autostradale nel nodo bolognese. Un incidente che ha coinvolto mezzi pesanti all’ora di pranzo sta causando notevoli disagi sull'autostrada A1 Milano-Napoli, con forti ripercussioni sul traffico e 10 km di coda in direzione Sud alle ore 13. All'altezza del Comune di Sasso Marconi, poche ore prima aveva perso la vita un ragazzo di appena 22 anni. Urta un trasporto speciale in autostrada: muore ragazzo di 22 anni La dinamica: marmo sull'asfalto. Lo schianto è avvenuto nel tratto appenninico compreso tra il bivio con la Direttissima e Sasso Marconi, precisamente all'altezza del chilometro 208 in direzione Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos in A1, camion perde il carico di marmo dopo l'incidente: 10 km di coda

