Tre morti dopo lo schianto fra due auto sulla Fondovalle Sangro strada chiusa in entrambe le direzioni

Chietitoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente stradale fra due auto, nel primo pomeriggio di domenica 30 novembre, sulla strada statale 652, Fondovalle Sangro, nel territorio di Atessa, nei pressi del distributore Res. Nello schianto sono rimaste uccise tre persone.Sul posto i carabinieri della stazione di Atessa, i vigili. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

