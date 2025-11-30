Tre morti dopo lo schianto fra due auto sulla Fondovalle Sangro strada chiusa in entrambe le direzioni

Grave incidente stradale fra due auto, nel primo pomeriggio di domenica 30 novembre, sulla strada statale 652, Fondovalle Sangro, nel territorio di Atessa, nei pressi del distributore Res. Nello schianto sono rimaste uccise tre persone.Sul posto i carabinieri della stazione di Atessa, i vigili. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

- "E' importante partecipare in tanti" - L'appello dei sindacati dopo i tre decessi registrati in Polesine in un solo mese. #rovigo #mortisullavoro #fiaccolata - facebook.com Vai su Facebook

I dati di INAIL dei morti sul lavoro indicano che sono sempre di più le vittime ultrasessantenni. Octay Stroici, morto stanotte dopo essere stato estratto dalle macerie della Torre dei Conti, aveva 66 anni. Vai su X

Schianto dopo la festa. Morti tre ventenni: "Andavano a velocità folle" - ASIAGO (Vicenza)Nicola Xausa e Riccardo Gemo, nati nel 2005, e Pietro Pisapia del 2004. quotidiano.net scrive

Schianto in auto: morti due giovani, gravissima una ragazza - Drammatico schianto in auto dalle tragiche conseguenze nella vicina Rivarolo Canavese: due giovani sono morti, una 22enne è gravissima ... Segnala laprovinciadibiella.it

Auto finisce giù da un ponte, tre morti in Sardegna: il tragico volo in un torrente - Tre uomini di origine nordafricana, di età compresa fra i 31 e i 33 anni, sono morti questa mattina nella loro auto precipitata da un ponticello, e finita in un torrente, lungo la ... Da msn.com