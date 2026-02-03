Cambio al vertice di Ravenna Farmacie | si dimette il direttore generale Di Guardo

Questa mattina Sebastiano Di Guardo ha annunciato le sue dimissioni da direttore generale di Ravenna Farmacie. La decisione arriva senza preavviso, e ora si cerca un nuovo leader per guidare la società. La notizia ha sorpreso i dipendenti e gli interlocutori del settore, che attendono chiarimenti sulle prossime mosse.

Il manager lascerà l'incarico il primo aprile dopo poco più di un anno, la presidente Baldassarri: "Dispiaciuta per la scelta, ma la nostra realtà resta solida" Sebastiano Di Guardo ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di direttore generale di Ravenna Farmacie. Di Guardo, che aveva assunto l'impegno a gennaio 2025, rimarrà in carica fino all'1 aprile. "Quelli trascorsi sono stati mesi professionalmente arricchenti ed è stata un'esperienza positiva nella vostra bellissima città", dichiara Di Guardo. "Personalmente - spiega la presidente Bruna Baldassarri - sono molto dispiaciuta, ma il suo percorso professionale lo ha portato a compiere altre scelte di vita.

