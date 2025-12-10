Banca di Cambiano | si dimette il direttore generale Bankitalia ha voluto il cambio di governance dopo 26 anni

Dopo 26 anni, Francesco Bosio si è dimesso dalla carica di direttore generale di Banca di Cambiano 1884, insieme a tre membri del consiglio d'amministrazione e all'intero collegio sindacale. La decisione arriva su richiesta di Bankitalia, che ha ritenuto necessaria una modifica nella governance dell'istituto di credito.

