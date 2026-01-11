testacoda per il seravezza camaiore prova del fuoco

Nella 19ª giornata di Serie D, seconda del girone di ritorno, il Testacoda per il Seravezza e Camaiore si presenta con sfide diverse. Le due squadre versiliesi affrontano incontri distinti, con obiettivi specifici per proseguire il proprio percorso nel campionato. Un momento importante per valutare lo stato di forma e le possibilità di miglioramento delle compagini locali.

In Serie D la 19ª giornata (seconda del girone di ritorno) vede impegni differenti per le due versiliesi. Il Seravezza sulla carta ha una gara da vincere contro l’umbra Cannara essendo un “testacoda“ (è seconda contro penultima) e dato che al “Buon Riposo“ i verdazzurri di Masitto hanno sempre vinto in questo campionato (9 volte su 9 sin qui). Il Camaiore invece ha una trasferta proibitiva a Prato. anche se all’andata i bluamaranto (allora allenati da Cristiani) batterono 2-1 la corazzata laniera nel match giocato proprio a Seravezza. Qui Seravezza. La partita solo apparentemente può sembrare facile perché in realtà nasconde tante insidie dalle quali mister Cristiano Masitto ha già messo in guardia i suoi definendola "a rischio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

