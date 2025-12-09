il centro aiuto alla vita ha una nuova sede

Il Centro aiuto alla vita ha recentemente inaugurato una nuova sede, segnando un importante traguardo dopo quasi cinquant’anni di attività. La nuova struttura, di proprietà, nasce grazie a una generosa donazione di una volontaria, rafforzando il suo impegno nel supporto alle persone in difficoltà.

A quasi mezzo secolo dall'apertura, il Centro di Aiuto alla Vita ha inaugurato una nuova sede. Questa volta di proprietà, frutto di una generosa donazione da parte di una volontaria. Lei si chiama Nicla Rosati e ha voluto che l'abitazione della sua famiglia di origine, un terratetto in via Cavour, diventasse la casa del servizio di sostegno alla maternità e alla vita nascente. Ieri il vescovo Giovanni Nerbini ha impartito la benedizione sui nuovi locali e Marina Casini, presidente nazionale del Movimento per la Vita, ha partecipato al taglio del nastro. Negli ultimi anni il servizio di accoglienza delle mamme e la distribuzione dei prodotti per neonati e l'infanzia, è stato svolto in via Dante, nella parrocchia di San Francesco e lo scorso anno da lì sono passate 253 mamme.