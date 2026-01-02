Dopo la coraggiosa denuncia Anna Maria Scarfò è di nuovo sola e chiede aiuto con una raccolta fondi

Dopo aver denunciato le violenze subite, Anna Maria Scarfò si trova di nuovo sola e ha avviato una raccolta fondi per sostenere le sue necessità. La sua storia, quella di una giovane di Taurianova che ha avuto il coraggio di parlare, rappresenta un esempio di resilienza e determinazione di fronte alle difficoltà.

