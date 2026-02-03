Calciomercato Ternana tredici operazioni perfezionate | tre rossoverdi ‘fuorilista’

La Ternana chiude il mercato con tredici operazioni, tra cui il colpo last minute Riccardo Lodovici. La società ha anche fatto uscire tre giocatori dalla rosa, mentre il direttore tecnico Foresti si è mosso per rinforzare la difesa con un acquisto importante.

Terminata la sessione invernale di mercato. Nelle ultimissime battute è stato depositato il contratto del difensore Riccardo Lodovici Un ulteriore rinforzo ‘last minute’ per completare la campagna acquisti della Ternana. Il Direttore dell’area tecnica Diego Foresti ha infatti ingaggiato il centrale difensivo Riccardo Lodovici. Classe 2004 proveniente dalla Virtus Verona è stato prelevato in prestito con diritto di riscatto. La società veneta provvederà al pagamento dell’ingaggio fino a giugno. Sono dunque tredici le operazioni portate a termine nel mese di contrattazioni. Sei i nuovi volti in casa rossoverde: Panico, Majer, Aramu, Pagliari, Kurti e Lodovici.🔗 Leggi su Today.it

La Ternana ha ufficializzato il primo acquisto del calciomercato invernale con l'arrivo di Giuseppe Panico, sotto la guida del direttore dell'area tecnica Diego Foresti.

