Calciomercato Ternana Giuseppe Panico è il primo acquisto Tre operazioni in uscita per i rossoverdi

La Ternana ha ufficializzato il primo acquisto del calciomercato invernale con l’arrivo di Giuseppe Panico, sotto la guida del direttore dell’area tecnica Diego Foresti. Contestualmente, i rossoverdi hanno comunicato tre operazioni in uscita, segnando un avvio di mercato volto a rafforzare la rosa e ottimizzare la rosa in vista della seconda parte della stagione.

Un primo acquisto per la Ternana in questa sessione invernale di mercato. Il direttore dell'area tecnica Diego Foresti ha perfezionato l'arrivo di Giuseppe Panico. Attaccante classe 1997 arriva in rossoverde con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Ascoli-Ternana, non convocato Loiacono - Giuseppe Loiacono non è stato inserito nell'elenco dei 25 convocati da Fabio Liverani per la trasferta di Ascoli. ternananews.it

Ternana, obiettivo Panico: fere in pole, sullo sfondo altri due club - La Ternana prova a dare una svolta al proprio campionato e guarda al mercato per consegnare a Fabio Liverani un rinforzo di primo piano nel reparto offensivo. tuttoc.com

Un Foresti determinato e pronto per fare mercato con Liverani Malumore per l’esonero della precedente stagione, si toglie in conferenza qualche sassolino. Guiderà le trattative rossoverdi #terni #Ternana #sport #SerieCSkyWifi #calciomercato - facebook.com facebook

Potrebbe già essere a titoli di coda l’avventura di Massimo #Ferrero da consumente della #Ternana. Aria pesante dopo i 5 punti di penalizzazione inflitti agli umbri. #calciomercato x.com

