Un pareggio a reti inviolate per chiuso il girone di andata. La Ternana ha concluso a 23 punti la prima parte della stagione (in realtà sono trenta sul campo evocando la penalizzazione ed il successo maturato a Rimini e poi cancellato dall’estromissione dal campionato dei romagnoli). Un risultato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Ternana, alla pausa con l’incognita del mercato: le possibili operazioni in uscita dei rossoverdi

Leggi anche: Perugia-Ternana, inizia la settimana del derby: incognita mezzi di trasporto e tifosi rossoverdi in fermento

Leggi anche: Perugia-Ternana, la carica dei tifosi rossoverdi alla vigilia del derby umbro FOTO E VIDEO

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ternana, Mammarella reintegrato per tagliare: tutti sul mercato, compreso Liverani - Umbria, la società rossoverde ha annunciato una drastica operazione di ridimensionamento, che coinvolgerà ... tuttomercatoweb.com

Ternana, Mammarella: "Soddisfatto del mercato. Tenere Martella è stata la cosa più difficile" - “Sono soddisfatto, siamo partiti da lontano e con tante difficoltà che tutti sappiamo, ma quando in chiusura di mercato capisci realmente quello che si è fatto tutti quanti insieme, comprendi di aver ... tuttomercatoweb.com

U18 DOMENICA GIOCA IN CASA! L’Unione Foligno–Ternana U18 sfida il club Primavera Rugby! Ultima partita prima della pausa natalizia, forza ragazzi! Si inizia alle ore 13:30 - DOMENCIA 21 DICEMBRE - facebook.com facebook