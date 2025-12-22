Ternana alla pausa con l’incognita del mercato | le possibili operazioni in uscita dei rossoverdi

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pareggio a reti inviolate per chiuso il girone di andata. La Ternana ha concluso a 23 punti la prima parte della stagione (in realtà sono trenta sul campo evocando la penalizzazione ed il successo maturato a Rimini e poi cancellato dall’estromissione dal campionato dei romagnoli). Un risultato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

