En-Nesyri Juventus dalla Turchia rilanciano | presentata una nuova offerta al Fenerbahce! Le ultimissime novità

Sul fronte delle trattative di mercato, En-Nesyri potrebbe presto trasferirsi alla Juventus. Dalla Turchia arrivano nuove indiscrezioni riguardo a un’offerta presentata al Fenerbahçe, che prevede un prestito oneroso, un diritto di riscatto e bonus aggiuntivi. La società bianconera continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo, mantenendo aperte diverse possibilità di mercato. Seguiranno aggiornamenti sulle evoluzioni di questa trattativa.

En-Nesyri Juventus, i bianconeri rilanciano: prestito oneroso, diritto di riscatto e bonus. La dirigenza tenta il colpo grosso in Turchia. La Juventus ha rotto definitivamente gli indugi, trasformando la missione diplomatica del suo uomo mercato in un’offensiva concreta e dettagliata. Dopo il blitz di Marco Ottolini a Istanbul, testimoniato dalla sua presenza in tribuna per la sfida del Fenerbahçe, la dirigenza ha formalizzato una nuova, importante proposta per convincere il club gialloblù a liberare il suo riferimento offensivo. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Sport Digitale, i bianconeri hanno messo sul piatto un’offerta articolata per Youssef En-Nesyri, strutturata finanziariamente per avvicinarsi il più possibile alle richieste della controparte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

En-Nesyri Juventus, l'indiscrezione dalla Turchia. Mossa concreta dei bianconeri: c'è l'offerta ufficiale.

En-Nesyri Juventus, pronta la prima offerta ufficiale dei bianconeri al Fenerbahce.

