Calciomercato Napoli En-Nesyri è l’ultima idea per l’attacco | il Fenerbahce apre al prestito! Serve quell’incastro
Il Napoli punta a rinforzare l’attacco durante questa finestra di mercato invernale. Tra le idee emergenti, si valuta la possibile operazione con En-Nesyri del Fenerbahçe, che ha aperto alla possibilità di un prestito. La società partenopea cerca l’incastro giusto per rafforzare il reparto offensivo e sostenere le strategie di Conte nella seconda parte della stagione.
per un nuovo rinforzo per Conte Il Napoli valuta un colpo a sorpresa per rinforzare il reparto avanzato in questa sessione invernale di calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dall’esperto Gianluca Di Marzio, la dirigenza dei Partenopei ha chiesto informazioni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
