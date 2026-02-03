Calciomercato Palermo tris di colpi per il sogno A | da Johnsen al ritorno di Magnani

Il Palermo chiude il mercato con tre acquisti importanti. La società ha portato a termine tutte le operazioni pianificate, nonostante le difficoltà incontrate lungo la strada. Tra i nuovi arrivi, spicca il ritorno di Magnani, mentre Johnsen si aggiunge alla rosa per rafforzare il reparto offensivo. I rosanero sembrano aver centrato gli obiettivi principali e ora guardano avanti con fiducia.

Il calciomercato del Palermo si avvia a una fase più attiva, con il ritorno di Magnani in discussione e l'interesse per Johnsen in avanti.

Sul fronte calciomercato del Palermo, si valuta l’opzione Dany Mota del Monza, in aggiunta a Johnsen e Tramoni.

