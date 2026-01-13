Calciomercato Palermo cauto ottimismo per il ritorno di Magnani | in avanti è viva la pista Johnsen

Il calciomercato del Palermo si avvia a una fase più attiva, con il ritorno di Magnani in discussione e l'interesse per Johnsen in avanti. Dopo le cessioni già completate, il club lavora per rafforzare la rosa, con un approccio cauto e mirato. Il direttore sportivo Carlo Osti sta valutando le migliori opportunità per consolidare la squadra in vista della prossima stagione.

Il Palermo inizia concretamente a muoversi sul calciomercato in entrata, dopo le operazioni in uscita già concluse: il ds Carlo Osti è al lavoro per riportare in rosanero Giangiacomo Magnani. Il difensore, che per motivi familiari fu costretto in estate a lasciare il capoluogo siciliano.

