Calciomercato Palermo cauto ottimismo per il ritorno di Magnani | in avanti è viva la pista Johnsen
Il calciomercato del Palermo si avvia a una fase più attiva, con il ritorno di Magnani in discussione e l'interesse per Johnsen in avanti. Dopo le cessioni già completate, il club lavora per rafforzare la rosa, con un approccio cauto e mirato. Il direttore sportivo Carlo Osti sta valutando le migliori opportunità per consolidare la squadra in vista della prossima stagione.
Il Palermo inizia concretamente a muoversi sul calciomercato in entrata, dopo le operazioni in uscita già concluse: il ds Carlo Osti è al lavoro per riportare in rosanero Giangiacomo Magnani. Il difensore, che per motivi familiari fu costretto in estate a lasciare il capoluogo siciliano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Palermo, GDS: “Magnani può tornare Affare Tramoni in salita”; GdS – Magnani può tornare. Affare Tramoni in salita.
La decisione è stata definitivamente presa. Le fonte interne di Tifosi Palermo dicono che... L'articolo completo sul nostro sito. Link in bio #palermo #palermocalcio #calciomercatopalermo #calciomercato - facebook.com facebook
Un video di Vazquez accende i tifosi del Palermo nel mese del calciomercato. Il fantasista è in scadenza con la Cremonese, ma difficilmente tornerà in rosanero #ANSA x.com
