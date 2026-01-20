Calciomercato Palermo tra Johnsen e Tramoni spunta l’idea Dany Mota
Sul fronte calciomercato del Palermo, si valuta l’opzione Dany Mota del Monza, in aggiunta a Johnsen e Tramoni. Il club cerca profili che possano rafforzare l’attacco in vista della stagione, mantenendo un’attenzione equilibrata tra qualità e sostenibilità. La possibile trattativa rappresenta una delle scelte per migliorare la rosa, con il nome del portoghese che si aggiunge alle alternative già considerate dal direttore sportivo Carlo Osti.
C’è un nome nuovo sul taccuino di Carlo Osti per rinforzare l’attacco del Palermo: si tratta del portoghese Dany Mota, centravanti del Monza. Classe 1998, oltre a giocare come punta centrale può anche essere schierato da seconda punta: il suo contratto con i brianzoli è in scadenza nel 2027.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Calciomercato Palermo, cauto ottimismo per il ritorno di Magnani: in avanti è viva la pista JohnsenIl calciomercato del Palermo si avvia a una fase più attiva, con il ritorno di Magnani in discussione e l'interesse per Johnsen in avanti.
Johnsen-Palermo, spuntano le cifre - com, l’esterno offensivo norvegese è valutato dal club grigiorosso tra i 2 e i 3 milioni di euro. ilovepalermocalcio.com
Un video di Vazquez accende i tifosi del Palermo nel mese del calciomercato. Il fantasista è in scadenza con la Cremonese, ma difficilmente tornerà in rosanero #ANSA x.com
