Calciomercato Milan Moretto rivela | Trattamento ricevuto da Nkunku ha fatto scricchiolare i rapporti

I rapporti tra l’entourage di Nkunku e il Milan si sono raffreddati dopo il mercato di gennaio. Matteo Moretto ha spiegato che il trattamento ricevuto dal giocatore ha fatto saltare alcuni accordi e ha creato tensioni tra le parti. La situazione resta calda e potrebbe influenzare il futuro di Nkunku in rossonero.

Non finisce mai il calciomercato. Nonostante la fine ufficiale sia arrivata alle ore 20:00 di ieri sera, continuano le voci relative al mercato della prossima estate. Sessione estiva in cui ci saranno delle uscite. Una di queste potrebbe essere quella di Christopher Nkunku, già nel mirino di diverse squadre nel mercato di gennaio. Del futuro di Nkunku ha parlato il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto nell'ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Nkunku poteva andare via in questo mercato invernale, ma alla fine è rimasto. Il francese è stato trattato molto dal Fenerbahçe e anche altri club italiani hanno chiesto informazioni, ma come vi abbiamo sempre detto Nkunku voleva restare al Milan.

