I Reds hanno fatto un nuovo tentativo per Curtis Jones, ma finora senza successo. Il Liverpool ha chiesto Dumfries, ma l’Inter insiste nel volerlo trattenere. Se l’affare con l’olandese sfuma, Jones potrebbe comunque restare nel Liverpool, a meno che Chivu non trovi un’intesa per portarlo in Italia. Nel frattempo, Frattesi resta all’Inter: niente Nottingham Forest.

Le possibilità di vedere Curtis Jones con la maglia dell'Inter sono in netto calo. La mattina del terzultimo giorno di mercato ha portato un raffreddamento della trattativa con il Liverpool. Questione di richieste ed esigenze incrociate. I Reds hanno chiesto all'Inter Denzel Dumfries, un giocatore che i nerazzurri non sono disposti per adesso a lasciar partire. Curtis Jones, naturalmente, è legato a Davide Frattesi, primo obiettivo del Nottingham Forest. L'Inter farà partire Frattesi soltanto se avrà trovato un sostituto. e Jones era il nome individuato da Marotta, Ausilio, Baccin e Chivu per prendere il suo posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Inter-Curtis Jones, trattativa in salita: il Liverpool ha chiesto Dumfries, i dettagli

L’Inghilterra si scontra con l’Italia sul mercato dei trasferimenti.

L’Inter lavora per rafforzare il centrocampo, con una trattativa avanzata per Jones.

