Calciomercato ecco il pagellone Pochi colpi bene Roma e Milan così così le altre

La sessione di mercato di riparazione si è chiusa senza grandi sorprese. Roma e Milan hanno fatto meglio, riuscendo a rinforzarsi senza eccessi, mentre le altre squadre sono rimaste un po’ deluse. Pochi colpi in vista, nessuna operazione da urlo, e il quadro generale resta abbastanza statico.

Il cosiddetto mercato di riparazione, refugium peccatorum di tecnici con la panchina che scotta e società che temono di mancare gli obiettivi stagionali si è chiuso un po’ in sordina, senza grossi colpi ad effetto. Se a fare notizia fuori dall’Italia è il passaggio di Karim Benzema all’Al Hilal di Simone Inzaghi, la Serie A perde in extremis un talento cristallino come Ademola Lookman, passato all’Atlético Madrid del Cholo Simeone. Se alcune società si sono fatte notare per l’estrema cautela negli acquisti, Roma e Milan hanno impressionato per il numero e la qualità dei nuovi arrivi. Ci vorrà qualche settimana per capire chi abbia scoperto un diamante grezzo e chi, invece, avrà fatto un buco nell’acqua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

