Quest'anno i furti a Merate sono diminuiti drasticamente. Sono stati denunciati meno di 275 episodi, con una media di meno di un colpo al giorno. Mai così pochi negli ultimi tempi. La situazione sembra migliorare, anche se le forze dell'ordine continuano a monitorare la città.

Meno di un furto al giorno. Mai così pochi a Merate. L’anno scorso a Merate sono stati denunciati 275 furti. Nel 2022 erano stati 328. Nei 275 furti denunciati ci sono però almeno una cinquantina che riguardano la maxi razzia di altrettante tombe messa a segno lo scorso autunno: senza di essa il dato sarebbe ancora più basso. Quasi dimezzati anche i colpi in negozi e esercizi commerciali, scesi da 33 a 17. Le rapine invece sono state addirittura azzerate, mentre nel 2024 erano state 5 e nel 2023 dieci. Crollano pure i danneggiamenti: 43, rispetto ai 46 dell’anno prima e ai 56 di quello prima ancora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mai così pochi furti in città. Dimezzati i colpi nelle attività commerciali

