Calciomercato Parma scatenati i ducali! Dopo Nicolussi Caviglia e Carboni ecco gli altre due colpi

Il Parma torna a muoversi sul mercato con decisione. Dopo aver preso Nicolussi Caviglia e Carboni, i ducali annunciano altri due acquisti. La squadra bianco-azzurra vuole rinforzarsi e non si ferma, portando a casa nuovi giocatori per la prossima stagione. I tifosi sono già in fermento, aspettando di vedere come si svilupperà questa campagna di mercato.

Parma rafforza il suo organico con l’arrivo di Carboni e Nicolussi Caviglia, due nuovi acquisti che puntano a migliorare le prestazioni della squadra.

Hans Nicolussi Caviglia è atterrato a Parma e si è subito diretto verso il centro sportivo.

Parma scatenato: fatta per Nesta Elphege dal GrenobleTerzo acquisto in pochissime ore per il Parma: i ducali hanno trovato l'accordo con il Grenoble per l'arrivo di Elphege ... gianlucadimarzio.com

Parma, tris di colpi verso la Juve: dopo Nicolussi Caviglia e Carboni, nuovo attaccante per CuestaAcquisto per il reparto avanzato, arriva dalla Francia: terzo rinforzo in poche ore, a quattro giorni dalla sfida a Spalletti ... tuttosport.com

Le prime immagini di Nesta Elphege, nuovo giocatore del #Parma. L’attaccante arriva dal Grenoble a titolo definitivo #calciomercato x.com

