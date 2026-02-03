Il Gubbio ha annunciato due nuovi acquisti e tre partenze. I rossoblù hanno preso Federico Mastropietro, trequartista, e Ivan Varone, centrocampista. I giocatori lasciamo il club sono Marco Spina, Christian Tommasini e Ousmane Niang. La squadra cambia volto in vista delle prossime partite di serie C.

GUBBIO – Tre le uscite e due gli acquisti per il Gubbio: dentro il trequartista Federico Mastropietro e il centrocampista Ivan Varone, ufficializzato proprio ieri mattina, mentre hanno lasciato la squadra rossoblù l’esterno offensivo Marco Spina, l’attaccante Christian Tommasini e il centrocampista Ousmane Niang. La prima operazione di questa sessione degli eugubini è stata un doppio accordo con il Pineto; gli abruzzesi hanno infatti accolto Spina tra le loro fila per liberare a loro volta Mastropietro, che ha compiuto il percorso inverso per uno scambio di prestiti di cui possono beneficiare sia le formazioni che i giocatori, in particolare per le posizioni che possono ricoprire in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie c. Gubbio, presi Mastropietro e Varone. Tre uscite

Il Gubbio torna a sorridere nel campionato di Serie C, conquistando una vittoria importante al

