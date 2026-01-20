Il Gubbio torna a sorridere nel campionato di Serie C, conquistando una vittoria importante al

Per la Gubbio calcistica quello di ieri è stato uno dei risvegli più dolci che si potessero avere. La prima e di conseguenza storica vittoria al "Curi" contro il Perugia arriva nel momento più delicato della gestione Di Carlo e forse degli ultimi anni: squadra in crisi di gioco e in emergenza numerica, la vittoria che mancava ormai da circa tre mesi e i gol che scarseggiavano. In questa situazione i rossoblù hanno affrontato il derby di domenica, prendendolo quasi come ultima spiaggia per provare a risollevare classifica e stagione, e il lavoro settimanale ha dato i suoi frutti. Una partita che un po’ come tutti i derby è stata vinta più dal tatticismo che dal resto, con le due squadre, schierate a specchio, che si bloccavano l’un l’altra soprattutto in un primo tempo avaro di emozioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio serie C. Gubbio si gode il successo al Curi. Ritrovata la vittoria dopo tre mesi

