Calcio serie C Gubbio il più utilizzato è Zallu Pochi cartellini e zero espulsioni

GUBBIO – Il girone d’andata è ormai chiuso e mentre le altre squadre si preparano alla prima giornata dopo il giro di boa per il prossimo weekend, il Gubbio guarda verso un altro fine settimana senza gare ufficiali. Un periodo buono per recuperare le forze ma anche per tirare le somme di queste prime 19 gare giocate. A partire dai minuti giocati: il più utilizzato è stato Francesco Zallu, esterno di destra che alla sua tanta corsa e velocità ha unito poco e nulla, tanto che nei 1544’ disputati ha messo a referto 0 gol, 0 assist e un’autorete. Poco dietro, a 1527’, c’è invece Federico Carraro, mediano e leader tecnico della squadra che si è riscoperto fondamentale anche negli ultimi 30 metri, come dimostrano i 4 gol e 2 assist all’attivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

