Calcio risultati serie A Fiorentina sale a quart’ultimo posto

Dopo la ventunesima giornata di Serie A, la Fiorentina sale al quartultimo posto in classifica, con una vittoria per 2-1 contro il Bologna. La giornata ha visto anche altri match, tra cui Pisa-Atalanta e Udinese-Inter, con risultati che influenzano la posizione delle squadre nella stagione in corso. La classifica si mantiene complessa, e le prossime partite saranno decisive per gli equilibri del campionato.

Roma, 18 gen. (askanews) – Questa la classifica di serie A dopo Bologna-Fiorentina 1-2 Ventunesima giornata: Pisa-Atalanta 1-1, Udinese-Inter 0-1, Napoli-Sassuolo 1-0, Cagliari-Juventus 1-0, Parma-Genoa 0-0, Bologna-Fiorentina 1-2, ore 18 Torino-Roma, ore 20.45 Milan-Lecce, lunedì 18 gennaio ore 18.30 Cremonese-Verona, lunedì 19 gennaio ore 20.45 Lazio-Como. Classifica: Inter 49, Milan, Napoli 43, Roma, Juventus 39, Como 34, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo, Torino, Parma 23, Cremonese, Cagliari 22, Genoa 20, Lecce, Fiorentina 17, Pisa 14, Verona 13. Ventiduesima giornata: venerdì 23 gennaio ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Calcio, risultati serie A: sale l’Atalanta, stasera Inter-Napoli

Ecco i risultati più recenti della Serie A: l’Atalanta ottiene una vittoria importante contro il Torino, riducendo le distanza dalla zona playoff. Stasera si disputa il match tra Inter e Napoli, due delle principali formazioni del campionato. Questi aggiornamenti forniscono una panoramica sulle posizioni attuali e sugli sviluppi della giornata. Leggi anche: Calcio, Serie A, risultati, Fiorentina sempre ultima Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. DOPPIO KEAN e MANITA VIOLA: Fiorentina-Udinese 5-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights #Calcio, risultati #SerieA , #Fiorentina sale a quart’ultimo posto x.com CALCIO DILETTANTISTICO: GLI ULTIMI RISULTATI DELL'ANNO ECCELLENZA. L'Athletic Club Palermo chiude il girone d'andata con una goleada, ai danni del Mazara, firmata: Mustacciolo, Caronia (x2), Manfrè (x3) e Fricano. Quella contro i mazaresi è stat - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.