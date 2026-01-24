Calcio risultati serie A Il Como è quinto
Ecco la classifica attuale della Serie A dopo la partita Como-Torino, terminata 6-0. Il Como si colloca al quinto posto nella classifica generale. Nella ventiduesima giornata si sono disputate anche altre partite, tra cui Inter-Pisa, conclusa 6-2, e Fiorentina-Cagliari, in programma alle ore 20. I risultati contribuiscono a delineare la posizione delle squadre nel campionato.
Roma, 24 gen. (askanews) – Questa la classifica di serie A dopo Como-Torino 6-0 Ventiduesima giornata: Inter-Pisa 6-2, Como-Torino 6-0, ore 18 Fiorentina-Cagliari, ore 20.45 Lecce-Lazio, domenica 25 gennaio ore 12.30 Sassuolo-Cremonese, ore 15 Atalanta-Parma, Genoa-Bologna, ore 18 Juventus-Napoli, ore 20.45 Roma-Milan, lunedì 26 gennaio ore 20.45 Verona-Udinese. Classifica: Inter 52, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Como 40, Juventus 39, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo, Torino, Parma, Cremonese 24, Cagliari 22, Genoa 20, Lecce, Fiorentina 17, Pisa, Verona 14. Ventitreesima giornata: Venerdì 30 gennaio ore 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it
