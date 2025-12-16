Calcio Promozione Il Cervia si fa raggiungere allo scadere dallo Spiv Impresa Reno col Riccione il Bagnacavallo cala il tris

L'ultimo turno del girone di andata del campionato di Promozione, girone C, ha regalato emozioni e sorprese, con alcune squadre che si sono fatte raggiungere nei minuti finali. Il Cervia United ha subito un pareggio all’ultimo istante dallo Spiv, mentre l’impresa del Reno contro il Riccione e il tris del Bagnacavallo hanno movimentato la parte bassa della classifica.

© Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione. Il Cervia si fa raggiungere allo scadere dallo Spiv. Impresa Reno col Riccione, il Bagnacavallo cala il tris L’ultimo turno del girone di andata (e del 2025) del girone C del campionato di Promozione ha particolarmente animato la coda della classifica, mentre in vetta ha fatto registrare l’ennesima frenata del Cervia United. I gialloblù si sono fatti raggiungere in zona Cesarini dal San Pietro in Vincoli nel derby giocato al ‘Todoli’ di Milano Marittima. I padroni di casa erano passati in vantaggio al 16’ col solito Melandri (sesta rete stagionale), ma lo Spiv non ha mollato e, al 44’ della ripresa, ha pareggiato con Boschi (3° centro). In chiave salvezza, il colpo grosso è allora quello della Reno che, fra le mura amiche del ‘Nostini’, ha sconfitto di misura 1-0 il Riccione, formazione di classifica che ambisce alla zona playoff. Sport.quotidiano.net Calcio Promozione Romagna Girone D. Cervia vs Novafeltria 6-2 Calcio Promozione Cervia e Spiv, occasioni sprecate. Impresa Reno col Bakia Cesenatico. Al Classe il derby col Bagnacavallo - Nel campionato di Promozione si sono giocate le gare della quindicesima giornata. msn.com Calcio - Promozione. Classe, stesa la Reno e terza vittoria. Bagnacavallo, un punto a Riccione - Il momento magico del Classe, la flessione del Cervia United e il tonfo dello Sparta Castelbolognese. msn.com Il Sant'Albano vince 1-0 contro il Busca allo stadio Don Eandi di Centallo, nella quindicesima giornata del Girone C di Promozione. Guarda i video con le interviste ai due allenatori: https://www.cuneodice.it/sport/cuneo-e-valli/calcio-promozione-sant-albano- - facebook.com facebook CALCIO, PROMOZIONE LUCANA, 16^ GIORNATA, INVICTA MATERA FA FUORI VIRIBUS POTENZA AL XXI SETTEMBRE-FRANCO SALERNO: 3-0 x.com