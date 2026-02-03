Calcio a 5 il Forlì debutta nel Memorial Velez | per i sedicesimi di Coppa c' è il derby a Santa Sofia

Martedì sera il Forlì torna in campo per i sedicesimi di finale del Memorial Velez. La squadra affronterà il derby a Santa Sofia, un match importante che mette in palio un posto agli ottavi di finale. I giocatori sono pronti a scendere in campo, sperando di iniziare bene questa fase della competizione regionale.

Martedì sera il Forlì Calcio a Cinque torna in campo per i sedicesimi di finale del Memorial Alfonso Velez, competizione che raccoglie tutte le formazioni regionali dalla Serie D alla Serie C1. La sfida, in gara unica, vedrà i biancorossi impegnati alle 21.30 al Palasport di Santa Sofia contro i.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Forli Calcio a Cinque

Il Memorial Frisenda, fase provinciale della Coppa Emilia di Seconda Categoria, sta entrando nel vivo con le sue semifinaliste.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Forli Calcio a Cinque

Argomenti discussi: EURO 2026, Spagna più forte: Italia fuori ai quarti di finale. Samperi: Abbiamo dato tutto quello che avevamo; Euro2026, il sogno azzurro svanisce nei quarti davanti a una Spagna di grande qualità: finisce 4-0; LIVE Italia-Portogallo, 2-6, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: i lusitani dilagano nel finale e vincono al loro esordio contro gli azzurri; Calcio a 5 - S2026 - Gruppo D: Italia-Ungheria - in diretta su Rai Sport 30/01/2026 alle 02:00.

LIVE Italia-Ungheria 2-2, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: il pareggio sorride agli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.27 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ungheria. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it

Calcio a 5 Opes. La Coccinella-Real Desperados sarà la finale di Winter CupDisputate le semifinali della Winter Cup Centro del Carrello. ilrestodelcarlino.it

UFFICCIALE! Nel comunicato di questo pomeriggio della Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Emilia-Romagna sono stati resi noti gli accoppiamenti del Memorial Alfonso Velez. Esordio nella competizione per il Forlì, che sarà ospite del Santa - facebook.com facebook