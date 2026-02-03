Calcio a 5 il Forlì debutta nel Memorial Velez | per i sedicesimi di Coppa c' è il derby a Santa Sofia
Martedì sera il Forlì torna in campo per i sedicesimi di finale del Memorial Velez. La squadra affronterà il derby a Santa Sofia, un match importante che mette in palio un posto agli ottavi di finale. I giocatori sono pronti a scendere in campo, sperando di iniziare bene questa fase della competizione regionale.
Martedì sera il Forlì Calcio a Cinque torna in campo per i sedicesimi di finale del Memorial Alfonso Velez, competizione che raccoglie tutte le formazioni regionali dalla Serie D alla Serie C1. La sfida, in gara unica, vedrà i biancorossi impegnati alle 21.30 al Palasport di Santa Sofia contro i.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondimenti su Forli Calcio a Cinque
Tanti incontri natalizi fra i volontari Auser e i bimbi delle scuole di Forlì e di Santa Sofia
Calcio Seconda categoria Memorial Frisenda. Ecco le quattro semifinaliste di Coppa Emilia
Il Memorial Frisenda, fase provinciale della Coppa Emilia di Seconda Categoria, sta entrando nel vivo con le sue semifinaliste.
Ultime notizie su Forli Calcio a Cinque
Argomenti discussi: EURO 2026, Spagna più forte: Italia fuori ai quarti di finale. Samperi: Abbiamo dato tutto quello che avevamo; Euro2026, il sogno azzurro svanisce nei quarti davanti a una Spagna di grande qualità: finisce 4-0; LIVE Italia-Portogallo, 2-6, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: i lusitani dilagano nel finale e vincono al loro esordio contro gli azzurri; Calcio a 5 - S2026 - Gruppo D: Italia-Ungheria - in diretta su Rai Sport 30/01/2026 alle 02:00.
LIVE Italia-Ungheria 2-2, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: il pareggio sorride agli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.27 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ungheria. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it
Calcio a 5 Opes. La Coccinella-Real Desperados sarà la finale di Winter CupDisputate le semifinali della Winter Cup Centro del Carrello. ilrestodelcarlino.it
UFFICCIALE! Nel comunicato di questo pomeriggio della Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Emilia-Romagna sono stati resi noti gli accoppiamenti del Memorial Alfonso Velez. Esordio nella competizione per il Forlì, che sarà ospite del Santa - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.