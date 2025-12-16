calcio seconda categoria memorial frisenda ecco le quattro semifinaliste di coppa emilia

Il Memorial Frisenda, fase provinciale della Coppa Emilia di Seconda Categoria, sta entrando nel vivo con le sue semifinaliste. Le squadre ancora in corsa si contendono un prestigioso passaggio alla finale, segnando un momento importante della competizione. Ecco le quattro formazioni che si sono qualificate alle semifinali di questa edizione.

Anche il Memorial Frisenda, ovvero la fase provinciale della Coppa Emilia di Seconda Categoria, ha le sue semifinaliste. Occhi puntati sul big match, con opposte le due squadre in testa rispettivamente ai gironi M e N, ovvero Vis Faventia e Marina: gara secca a Faenza con rigori al 90’ in caso di parità. Ma non si è dovuto ricorrere ai penalty per la qualificazione, visto che il Faventia di Rodondi fa un sol boccone dei rivali, imponendosi 3-0 grazie alle reti di Mattia Zoli, Birame Cissokho (in foto) e Tommaso Emiliani. In semifinale, la Vis Faventia affronterà la Real Voltanese, a sua volta vittoriosa, forse un po’ a sorpresa (almeno nelle dimensioni del successo) per 4-0 sul Porto Fuori, una delle formazioni più in forma del campionato. Sport.quotidiano.net

