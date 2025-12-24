Tanti incontri natalizi fra i volontari Auser e i bimbi delle scuole di Forlì e di Santa Sofia

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attività senza soste, nei giorni scorsi, per i volontari di Ajser Forlì, impegnati a incontrare e portare dolci e caramelle in diverse scuole della città e del territorio. A Forlì, i volontari Auser hanno organizzato la merenda ai bambini di sei classi della scuola Duilio Peroni: qui gli alunni. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Santa Sofia abbraccia le festività con tombole, concerti natalizi e laboratori per bambini

Leggi anche: Incontri fra imprese e scuole con il Pmi Day, all'insegna delle scelte per il futuro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Natale, i disegni dei piccoli alunni colorano le tovaglie alla mensa della Casa della Carità; Tra concerti e giochi. E’ Natale nelle frazioni; Natale con la CRI a Pontedassio: laboratori e incontri per bambini e famiglie.

tanti incontri natalizi volontariSant’Egidio cerca volontari per Natale: “I pranzi nelle periferie sono a rischio” - L’anno scorso alle iniziative organizzate dalla Comunità in Liguria hanno partecipato 14 mila persone ... ilsecoloxix.it

Nonsolopane si prepara al Natale di carità - Nel laboratorio DONO fervono i preparativi natalizi: volontari e uno chef stellato danno vita a nuove marmellate solidali che saranno protagoniste del Temporary Shop natalizio di Varese ... varesenews.it

tanti incontri natalizi volontariOltre 600 volontari e un Natale senza sosta: “La Croce Rossa di Legnano in prima linea non solo sull’ambulanza” - Intervista a Camilla Greco, delegazione Obiettivo sviluppo e comunicazione, impegnata al Villaggio di Natale allestito al Castello insieme ai volontari ... legnanonews.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.