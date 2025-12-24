Tanti incontri natalizi fra i volontari Auser e i bimbi delle scuole di Forlì e di Santa Sofia
Attività senza soste, nei giorni scorsi, per i volontari di Ajser Forlì, impegnati a incontrare e portare dolci e caramelle in diverse scuole della città e del territorio. A Forlì, i volontari Auser hanno organizzato la merenda ai bambini di sei classi della scuola Duilio Peroni: qui gli alunni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
