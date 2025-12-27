Arteta sull'infortunio di Calafiori | È successo qualcosa di molto imbarazzante

L'allenatore dell'Arsenal Arteta, dopo il successo con il Brighton che ha riportato i Gunners al comando della Premier League, ha parlato del problema fisico che ha impedito a Calafiori di scendere in campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

