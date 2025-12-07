Andrea Delogu | Nikita Perotti potrebbe far parte della mia famiglia allargata Con loro non mi sento mai sola

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Delogu ha raccontato l'importanza della "famiglia allargata" nella sua vita, quel gruppo di amici senza i quale non avrebbe superato alcuni momenti difficili: "Non mi sento mai sola". Di questa cerchia potrebbe far presto parte anche Nikita Perotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

andrea delogu nikita perottiAndrea Delogu: “Nikita Perotti potrebbe far parte della mia famiglia allargata. Con loro non mi sento mai sola” - Andrea Delogu ha raccontato l'importanza della "famiglia allargata" nella sua vita, quel gruppo di amici senza i quale non avrebbe superato alcuni ... Si legge su fanpage.it

andrea delogu nikita perottiAndrea Delogu e Nikita Perotti stanno insieme? Mamma Titti Peverelli rompe il silenzio/ “Ecco cosa penso” - Andrea Delogu e Nikita Perotti stanno insieme oltre Ballando con le stelle? Come scrive ilsussidiario.net

andrea delogu nikita perottiAndrea Delogu e Nikita Perotti hanno vinto Ballando con le Stelle - Ma un’altra quarantenne che porta in tv le coreografie di Dirty Dancing e riesce persino con il compagno di ballo a fare la presa dell’angelo dove l ... Riporta quotidiano.net

andrea delogu nikita perottiAndrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle, paura prima della diretta/ “Spero di non deludervi” - Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle, paura prima della diretta: "Spero di non deludervi, punteremo sul messaggio" ... Riporta ilsussidiario.net

andrea delogu nikita perotti“Farò di tutto per farle tornare il sorriso”: Nikita Perotti si lascia andare su Andrea Delogu - Nikita Perotti si lascia andare in diretta parlando del legame con Andrea Delogu dopo il suo lutto. Secondo donnaglamour.it

andrea delogu nikita perottiNikita Perotti su Andrea Delogu: «È una persona fantastica, bellissima, magnifica e farò di tutto, sempre, per farle tornare il sorriso» - Il maestro di ballo della conduttrice, suo compagno a Ballando con le Stelle, le è stato vicino in un momento molto difficile, quello della perdita del fratello Evan: «Mi sentivo in dovere di starle a ... vanityfair.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Andrea Delogu Nikita Perotti