Caffè delle Olimpiadi arriva a Brianza con produzione locale e tradizione artigianale

A Seveso, in Brianza, nasce un nuovo caffè dedicato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Si chiama “Il Podio” e punta sulla produzione locale e sulla tradizione artigianale. Il locale ha aperto per festeggiare l’arrivo della fiaccola olimpica e vuole diventare un punto di riferimento per gli appassionati di sport e buon caffè.

Il caffè "Il Podio" è nato a Seveso, nella Brianza, per celebrare l'arrivo della fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026. Creato dalla Torrefazione Griso, in collaborazione con altri commercianti locali, il drink simbolizza le tre medaglie olimpiche: bronzo, oro e argento. La bevanda è composta da tre strati: una crema ambra, un espresso realizzato con il blend Lynfa (medaglia d'oro) e una superficie di panna montata con gruè di tartufino. L'idea è stata presentata dal barman Salvatore Bongiovanni, noto per aver ideato il drink speciale per l'evento. L'arrivo della fiaccola olimpica a Seveso è previsto per il martedì 3 febbraio 2026, alle ore 15.

