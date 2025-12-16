Arriva il caffè made in Brianza | il nuovo aroma a km zero

A Natale, arriva il caffè “made in Brianza”, prodotto a Concorezzo. Questa novità porta un aroma a km zero, perfetto come idea regalo durante le festività. La cittadina brianzola si distingue per le sue proposte natalizie, offrendo un prodotto autentico e legato al territorio, ideale per chi cerca un dono speciale e locale.

Per le feste di Natale arriva il caffè “made in Brianza”, o più precisamente “made in Concorezzo”. La cittadina brianzola è nota per sfornare, in occasione delle feste di Natale, idee regalo “brandizzate” Concorezzo. In passato c’erano state la polenta, il puzzle e l’anno scorso la crema per le. Monzatoday.it

