Cacciatori morti l' orrore nel messinese | incidente o omicidio-suicidio dopo una lite? L' ipotesi del quarto uomo

Tre uomini sono stati trovati morti in un’area boschiva nel messinese. La polizia indaga su un possibile incidente o su un omicidio-suicidio, dopo una lite tra le vittime. La scena si trova in contrada Caristia, una zona difficile da raggiungere, e al momento si cercano risposte sulla dinamica di quanto accaduto.

Giallo sui Nebrodi dove in una zona boschiva e impervia in contrada Caristia del Comune di Montagnareale (Messina) sono stati trovati i cadaveri di tre persone uccise con colpi di arma da fuoco. L'allarme sarebbe stato dato da un amico di uno dei tre che non avendo notizie sarebbe andato a cercarlo scoprendo i cadaveri. Tre cadaveri crivellati di colpi, l'orrore durante la caccia: «Ipotesi duplice omicidio e suicidio» Tre morti nel messinese Montagnareale è un piccolissimo comune messinese, sui Nebrodi settentrionali, che dista una decina di minuti in auto da Patti sede della Procura che coordina le indagini dei carabinieri. 🔗 Leggi su Leggo.it

